Saharanpur News : शादी में गया परिवार, सूने घर और घेर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवरात, नकदी और ट्रैक्टर चोरी  

संवाद सूत्र, जागरण, नागल (सहारनपुर)। गांव शीतलाखेड़ा में शादी समारोह के दौरान चोरों ने सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित विपिन कुमार उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम शीतलाखेड़ा ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि रात्रि मे उसके चाचा चरण सिंह की पुत्री की शादी नागल के एक मंडप में थी। शाम से ही पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए मंडप में गया हुआ था। रात्रि करीब दो बजे जब वह घर लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अज्ञात चोरों ने घर में रखी अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात तथा लगभग 20 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली।

ऊर्जा निगम की टीम पर हमले के दो आरोपितों को भेजा जेल

संवाद सूत्र, जागरण, बड़गांव (सहारनपुर)। गांव कुतबा माजरा में बिजली कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने दो नामजदों को गिरफ्तार कर शांतिभग की धाराओं में जेल भेजा। पुलिस कार्रवाई से ऊर्जा निगम के संविदाकर्मियों ने नाराजगी जताई है। पीड़ितों ने एसएसपी से शिकायत करने की बात कही है।

शुक्रवार को गांव कुतबा माजरा में एक बिजली बकायेदार का कनेक्शन काटने गई मिर्जापुर फीडर के बिजली कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। जिसमें टीम के करीब पांच लोग चोटिल हो गए थे। पीड़ित टीजी 2 विक्रम सिंह ने सात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।

शनिवार को पुलिस ने आरोपितों रिजवान पुत्र खुरशेद व जावेद पुत्र खुरशेद निवासी कुतबा माजरा को गिरफ्तार कर शांतिभग की कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस कार्रवाई से पीड़ित संविदाकर्मियों ने नाराजगी जताई है। पीड़ित श्याम सिंह का कहना है कि पुलिस टीम पर हमला करने वालों को बचा रही है। वह सोमवार को एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे।





