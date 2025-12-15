35 करोड़ की एक्साइज चोरी करने वालों की धर-पकड़ में जुटी टीम, सर्विलांस के जरिए किए जा रहे ट्रेस

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। टपरी स्थित को-आपरेटिव शराब की फैक्ट्री से 11 महीनों के भीतर 35 करोड़ रुपये की एक्साइज चोरी कर लाखों लीटर शराब अवैध रूप से बाजार में उतारने के मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी है। आरोपितों के नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है। ताकि जल्द से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की जा सके। जांच में शराब कारोबार से जुड़े और भी ठेकेदारों के नाम उजागर होने की संभावना है।

हाई-प्रोफाइल मामले में एसटीएफ ने मनोज जायसवाल को बरेली से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य आरोपितों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस मामले में कई और अन्य ठेकेदार के नाम भी उजागर हो सकते है। टपरी स्थित को-आपरेटिव फैक्ट्री में उत्पादन, भंडारण और डिस्पैच के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर सरकारी राजस्व को करीब 35 करोड़ रुपये नुकसान पहुंचाया गया। शराब को फर्जी कागजातों के सहारे विभिन्न ठेकों और बाजारों तक पहुंचाया गया।