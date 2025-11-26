Language
    Saharanpur News: शादी समारोह में शामिल होने जा रहा बाइक सवार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया, हुई दर्दनाक मौत

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    सहारनपुर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ शादी में जा रहे एक बाइक सवार युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    मृतक मनीष भार्गव का फ़ाइल फोटो

    संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। विवाह समारोह में शामिल होने आ रहे युवक की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    चौकी प्रभारी नीरज पंवार ने बताया कि नकुड़ निवासी एक व्यक्ति की बेटी की अंबेहटा के एक पैलेस में थी। मुहल्ला चौधरियान निवासी 35 वर्षीय मनीष पुत्र अशोक भार्गव भी बाइक पर सवार होकर शादी में आ रहा था। देर रात करीब नौ बजे मनीष लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।

    सूचना पर पहुंची अंबेहटा चौकी पुलिस ने घायल को पीएचसी लेकर गयी, जहां पर डॉक्टर ने 35 वर्षीय मनीष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की सूचना पर पहुंचे स्वजन की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पंचनामा कर मोर्चरी में भिजवा दिया। मृतक चार भाइयो में दूसरे नम्बर का था। उसके पत्नी, दो बेटी व एक छोटा बेटा है। मनीष ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था।