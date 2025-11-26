Saharanpur News: शादी समारोह में शामिल होने जा रहा बाइक सवार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया, हुई दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। विवाह समारोह में शामिल होने आ रहे युवक की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

चौकी प्रभारी नीरज पंवार ने बताया कि नकुड़ निवासी एक व्यक्ति की बेटी की अंबेहटा के एक पैलेस में थी। मुहल्ला चौधरियान निवासी 35 वर्षीय मनीष पुत्र अशोक भार्गव भी बाइक पर सवार होकर शादी में आ रहा था। देर रात करीब नौ बजे मनीष लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।