सहारनपुर में ऊर्जा निगम की टीम पर हमला, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, जड़ौदा पांडा (सहारनपुर)। बकाया बिल के भुगतान को लेकर कुतबा माजरा में लगाए गए कैंप के बाद घर घर जाकर छूट की जानकारी देते समय ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।

निगम के एसडीओ संदीप कुमार ने बताया कि बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव कुतबा माजरा में सरकार की मंशा के अनुसार बकाया बिल की वसूली के लिए कैंप लगाया गया था। कैंप के बाद ऊर्जा निगम की टीम एक लाख तीन हजार बकाया बिल चल रहा फातिमा पत्नी रिजवान के घर पहुंची और उन्हें बकाया बिल जमा करने के लिए चल रही छूट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए बात की। इसी दौरान ऊर्जा निगम की टीम व ग्रामीणों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की टीम पर हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी जिसमें ऊर्जा निगम टीम के दो कर्मचारी चोटिल हो गए।

पुलिस ने चोटिल कर्मचारियों का मेडिकल कराते हुए सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में बड़गांव थाना प्रभारी रमेश चंद्र का कहना है कि ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

