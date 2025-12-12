सहारनपुर में ऊर्जा निगम की टीम पर हमला, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सहारनपुर में ऊर्जा निगम की टीम पर हमला हुआ, जिसके बाद सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों को पकड़ने ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, जड़ौदा पांडा (सहारनपुर)। बकाया बिल के भुगतान को लेकर कुतबा माजरा में लगाए गए कैंप के बाद घर घर जाकर छूट की जानकारी देते समय ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।
निगम के एसडीओ संदीप कुमार ने बताया कि बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव कुतबा माजरा में सरकार की मंशा के अनुसार बकाया बिल की वसूली के लिए कैंप लगाया गया था। कैंप के बाद ऊर्जा निगम की टीम एक लाख तीन हजार बकाया बिल चल रहा फातिमा पत्नी रिजवान के घर पहुंची और उन्हें बकाया बिल जमा करने के लिए चल रही छूट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए बात की। इसी दौरान ऊर्जा निगम की टीम व ग्रामीणों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की टीम पर हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी जिसमें ऊर्जा निगम टीम के दो कर्मचारी चोटिल हो गए।
पुलिस ने चोटिल कर्मचारियों का मेडिकल कराते हुए सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में बड़गांव थाना प्रभारी रमेश चंद्र का कहना है कि ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
भाजपा नेता बता महिला डाक्टर की दी धमकी, केस दर्ज
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : महिला डाक्टर ने सहकर्मी की अभद्रता पर लखनऊ मुख्यालय में शिकायत करने पर धमकी दी गई। महिला डाक्टर को कहा गया कि भविष्य में मामले के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। महिला डाक्टर ने पुलिस को खुद की जान का खतरा बताते हुए केस दर्ज कराया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के मैनेजर आर वरुण चौधरी ने तहरीर दी कि वह सीएमओ आफिस के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट पर मैनेजर के पद पर कार्यरत है।
पिछले कई माह से सहकर्मी पन्नीलाल ने अपने साथ काम करने वाली महिला डाक्टर रीतू राणा से ड्यूटी के समय बदतमीजी की थी। डा. रीतू राणा ने मामले की शिकायत हेड आफिस लखनऊ में की। जिसके बाद पन्नीलाल से स्पष्टीकरण मांगा गया।
जांच लंबित रहने तक उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद से पन्नीलाल ने वरुण चौधरी को उनके मोबाइल नंबर पर आत्महत्या की धमकी वाला पत्र 10 दिसंबर को भेजा है। आरोप है कि अज्ञात नंबर से काल कर उन्हें धमकी दी जा रही है। फोन करने वाला खुद को भाजपा नेता बता रहा है। कहा कि भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। पुलिस ने पन्नीलाल और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
