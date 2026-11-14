सहारनपुर के लिए राहत भरी खबर: बाजार में उतरा नई चीनी का स्टॉक, जल्द मिलेगी महंगाई से मुक्ति

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। चीनी मिलों में पेराई शुरू होने के बाद अब जल्द ही चीनी के दाम नीचे आने की उम्मीद जगी है। जनपद में शेरमऊ चीनी मिल और बिडवी चीनी मिल ने नया स्टाक बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों मिलों ने 5800 से 5950 रुपये प्रति क्विंटल रेट निकाले हैं, जिससे थोक में चीनी के रेट 6100 रुपये से ऊपर बने हुए हैं। फुटकर में चीनी 63 से 65 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है।

जनपद की आठ चीनी मिलें हैं। इनमें से पिछले पेराई सत्र में टोडरपुर चीनी मिल में संचालन नहीं हो पाया था। रकबा घटने से गन्ना उत्पादन में भी कमी आई थी। इन सबके कारण पिछले पेराई सत्र में चीनी उत्पादन पिछले पांच साल में सबसे कम रह गया था।

इसके चलते मिलों में स्टाक कम रहने और जमाखोरी की सुगबुगाहट के बीच अगस्त माह में फुटकर में चीनी के रेट 45 रुपये प्रति किलो से उछलकर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। प्रशासन की टीमों की छापेमारी के बाद सितंबर में रेट 50-52 रुपये प्रति किलो तक आ गए थे, लेकिन अक्टूबर में स्थानीय मिलों से बाजार में चीनी आपूर्ति नहीं मिलने की वजह से थोक और फुटकर बाजार में चीनी के दाम फिर से बढ़ गए थे।