सहारनपुर में सीएम ग्रिड योजना से हकीकत नगर को मिलेगी आधुनिक सड़क, जल्द होगा निर्माण
सहारनपुर के हकीकत नगर में सीएम ग्रिड योजना के तहत आधुनिक सड़क बनाई जा रही है, जिससे निवासियों को जाम और अतिक्रमण से राहत मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय मानकों ...और पढ़ें
जागरण संवादाता, सहारनपुर। शहर को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में हकीकत नगर में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़क आमजन के लिए कई नई सुविधाएं लेकर आएगी।
इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों को जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और अवैध अतिक्रमण जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
योजना के अंतर्गत सड़क पर भूमिगत विद्युत लाइन बिछाई जा रही है, जिससे भविष्य में तारों के जाल और बार-बार खुदाई की समस्या नहीं होगी। सड़क के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए चौड़े फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, वहीं आम लोगों के बैठने के लिए आधुनिक सेल्टर की व्यवस्था की गई है।
इसके साथ ही वाई-फाई सुविधा और पुल्ड पार्किंग का प्रावधान किया गया है, जिससे सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और यातायात सुचारू रहेगा।
सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे कार्यों का नगरायुक्त सिपू गिरी ने अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
नगरायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा किया जाए।
निरीक्षण के दौरान नगरायुक्त ने क्षेत्र में मौजूद सिवरेज संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान दिया और जलकल विभाग के अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्य जल्द कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ भूमिगत सिवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी न हो।
इस अवसर पर डीएवी कंसलटेंट कंपनी के ठेकेदार, इंजीनियरों के अलावा नगर निगम के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
नगर निगम का कहना है कि सीएम ग्रिड योजना के पूरा होने के बाद हकीकत नगर क्षेत्र न केवल सुंदर और आधुनिक नजर आएगा, बल्कि यह सड़क शहर के अन्य हिस्सों के लिए भी एक माडल के रूप में विकसित होगी।
