सहारनपुर में सीएम ग्रिड योजना से हकीकत नगर को मिलेगी आधुनिक सड़क, जल्द होगा निर्माण

जागरण संवादाता, सहारनपुर। शहर को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में हकीकत नगर में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़क आमजन के लिए कई नई सुविधाएं लेकर आएगी। इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों को जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और अवैध अतिक्रमण जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

योजना के अंतर्गत सड़क पर भूमिगत विद्युत लाइन बिछाई जा रही है, जिससे भविष्य में तारों के जाल और बार-बार खुदाई की समस्या नहीं होगी। सड़क के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए चौड़े फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, वहीं आम लोगों के बैठने के लिए आधुनिक सेल्टर की व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही वाई-फाई सुविधा और पुल्ड पार्किंग का प्रावधान किया गया है, जिससे सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और यातायात सुचारू रहेगा। सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे कार्यों का नगरायुक्त सिपू गिरी ने अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।