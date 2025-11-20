पुलिस चौकी के पास व्यापारी से लूटपाट, नकाब लगाए थे बदमाश... लूट ले गए सात लाख
सहारनपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस चौकी के पास दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक खल-चोकर व्यापारी से हथियारों के बल पर सात लाख रुपये लूट लिए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीआइजी और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है। एसएसपी ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, जागरण, सड़क दूधली (सहारनपुर)। जनकपुरी थानाक्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पास नकाबपोश बदमाशों तीन ने हथियारों के बल पर दिनदहाड़े खल-चोकर व्यापारी से सात लाख की नकदी लूट ले गए। हैरत की बात यह है कि बदमाशों ने पुलिस चौकी के पास लूटपट की वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मौके पर डीआइजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
घटना बृहस्पतिवार करीब 11:30 बजे की है। जिला हरिद्वार के रुड़की के राम नगर निवासी संजीव कुमार मेहंदी का संजीव ट्रेडर्स के नाम से ट्रांसपोर्ट नगर में खल-चोकर का गोदाम है। संजीव के बेटे अंश मेहंदी ने पुलिस को बताया कि बताया कि प्रेम लक्ष्मी रोड लाइन्स नाम से उनका पशुओं के खल-चोकर चारे का गोदाम है। बृहस्पतिवार करीब साढ़े ग्यारह बजे वह पिता को गोदाम पर छोड़कर कर्मचारी नईम के साथ कार के टायर बदलवाने गया था।
वापस लौटे तो बाहर से गोदाम का गेट बंद मिला और अंदर मौजूद मजदूर फिरोज और रवीश बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मजदूरों ने ऊपर बने दफ्तर में जाकर देखा तो संजीव कुमार लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। दो बदमाशों ने नकब लगा रखा था। बदमाशों की गोदाम स्वामी के साथ हाथा पाई भी हुई। बदमाश जाते हुए धमकी देते हुए पैदल ही देहरादून रोड की तरफ फरार हो गए।
बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस
दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की अलग-अलग टीम लगी हुई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ताकि बदमाशों की लोकेशन तलाशी जा सके। इसके अलावा व्यापारी के मोबाइल की काल डिटेल भी खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस को बदमाशों का सुराग तक नहीं मिल सका।
जल्द ही होगी आरोपितों की गिरफ्तारी
खल चोकर व्यापारी के मुताबिक तीन बदमाशों ने उनसे सात लाख रुपए लूटे हैं। घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की धर-पकड़ के लिए टीम जुटी है। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी होगी।
आशीष तिवारी, एसएसपी।
