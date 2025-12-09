Language
    पत्नी को साथ न भेजा तो युवक ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ा और दी धमकी...फिर हुआ यह सब

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक ने पत्नी को साथ न भेजने पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह पानी की टंकी पर चढ़ गया और धमकी देने लगा, जिससे इलाके में ...और पढ़ें

    पानी की टंकी पर चढ़े युवक को उतार कर लाती पुलिस। सौ. क्षेत्रवासी

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की कांशीराम कालोनी में एक युवक ने ससुराल में घंटों हाईवाल्टेज ड्रामा किया। ससुराल पक्ष के लोगों ने जब पति के साथ उसकी पत्नी और बच्चे को साथ भेजने से इन्कार किया तो उसका गुस्सा भड़क गया।

    शराब के नशे में पति पानी की टंकी पर चढ़ गया व पत्नी को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों को पानी की टंकी से कूदने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी पत्नी को साथ भिजवाने का आश्वासन दिया। करीब एक घंटे के बाद व्यक्ति पानी की टंकी से नीचे उतरा। बाद में पुलिस ने हिदायत देकर व्यक्ति को छोड़ा।

    कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की हसनपुर कालोनी निवासी निवासी 35 वर्षीय शुभम का विवाह पांच साल पहले कांशीराम कालोनी में रहने वाली पहले शिवानी से हुआ थी। कुछ दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। शिवानी तीन साल के बच्चे को लेकर मायके कांशीराम कालोनी आ गई थी। कई दिनों से पत्नी को साथ ले जाने के लिए पति ससुराल वालों को फोन कर रहा था, लेकिन उन्होंने महिला को भेजने से इन्कार कर दिया।

    ससुराल पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दामाद शराब पीकर मारपीट करता है। कोई कामकाज भी नहीं करता है। उनकी बेटी काफी परेशान है। सोमवार शाम आरोपित पति शराब पीकर ससुराल पहुंचा। पत्नी को साथ ले जाने की जिद करने लगा। जब ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को भेजने से मना कर दिया तो पति का गुस्सा भड़क गया। पति और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में पति पास में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया व टंकी से कूदने की धमकी दी।

    लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। पत्नी को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। बाद में पुलिस ने उसकी पत्नी को साथ भेजने का आश्वासन दिया। करीब एक घंटे ड्रामे के बाद पति को पानी की टंकी से नीचे उतारा।