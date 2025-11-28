सहारनपुर में अवैध शराब मामले में दोषी को तीन साल की कैद, 101 पेटी शराब मिली थी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अवैध शराब के मामले में आरोपित को तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि दो सितंबर 2016 को थाना चिलकना के दारोगा पुष्पेन्द्र सिंह ने आरोपित रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र इलम चन्द निवासी त्रिलोकपुर थाना चिलकाना के कब्जे से 100 पेटी देशी शराब व दो पेटी मिश्रित शराब बरामद की थी।