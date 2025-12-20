Language
    वेस्ट यूपी में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा, सड़कों पर उतरी पुलिस

    By Praveen Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के खेड़ा अफगान में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा के बाद पुलिस ने डेरा डाला। तनाव को देखते हुए पीएसी समेत पा ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, खेड़ा अफगान (सहारनपुर)। नकुड़ थानाक्षेत्र के खेड़ा अफगान के सिरसला में पिछले तीन दिन से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे ने नया रूप ले लिया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। हकीम मास्टर राशिद अली खान और महिला नेत्री कोमल गुर्जर के बीच हकीम की डिग्री को लेकर ड्रामे ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसको लेकर हिंदू रक्षा दल और कोमल गुर्जर ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित करके शनिवार को खेड़ा अफगान के सिरसला में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पीएसी समेत पांच थानों की पुलिस फोर्स मुस्तैद रही। पुलिस ने कोमल गुर्जर को गंगोह स्थित ईस्सोपुर उनके आवास पर नजरबंद किया। हिंदू रक्षा दल सहित कोमल गुर्जर के नहीं पहुंच सके।

    आयुर्वेदिक चिकित्सक की दुकान पर बृहस्पतिवार को जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आयुर्वेदिक चिकित्सक को नोटिस देते हुए संबंधित डिग्री और प्रपत्र विभाग को दिखाने नोटिस जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के साथ पहुंची महिला नेत्री कोमल गुर्जर ने आयुर्वेदिक चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी और बिना डिग्री का झोलाछाप बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

    वहीं हकीम मास्टर राशिद अली खान ने महिला नेत्री और उनके साथियों पर ब्लैकमेलिंग, धमकी और दुकान बंद कराने का जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हकीम राशिद अली खान का कहना है कि उनकी आयुर्वेदिक दवाओं से इलाके के लोगों व बाहर से आए लोगो को काफी फायदा मिल रहा है जिससे उनके कामकाज में तरक्की हो रही है।

    इसी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोग और स्थानीय संगठनों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर नकुड़ सीओ रुचि गुप्ता, और नकुड़ कोतवाल धर्मेन्द्र कुमार सहित रामपुर मनिहारान, सरसावा, नकुड़, तीतरो, बड़गांव, गंगोह सहित कंई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही।


    नकुड़ क्षेत्रधिकारी रुचि गुप्ता ने कहा कि भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया है, मस्जिद और अन्य चौराहा पर पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात है। दोनों पक्षों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। गांव में शांतिपूर्ण माहौल है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। -रुचि गुप्ता, सीओ नकुड़
