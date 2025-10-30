नाबालिग को ले भागा था साकिब, काट रहा 20 साल की सजा...अब यूं गर्माया मामला और हुआ यह सब

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रेम जाल में फंसाकर किशोरी को दिल्ली बेचने के मामले को लेकर गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ज्वाला नगर किला स्थित आरोपित के घर पहुंच खूब हंगामा किया। आरोपित पोक्सो एक्ट में जेल में है। उधर, लड़की जैसे ही बालिग हुई तो आरोपित के घर जा धमकी। बताया गया कि लड़की सात दिन से आरोपित के ही घर पर ही रही।

दरअसल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आरोपित मुस्लिम युवक के घर पर हंगामा कर कहा कि वर्ष 2022 में साकिब हिंदू समाज की किशोरी को फंसाकर ले गया था। आरोपित और उसके साथी पर किशोरी को दिल्ली में बेच देने का भी आरोप लगा।

जानकारी मिलने पर स्वजन बेटी को ले आए थे, लेकिन बाद में आरोपित ने किशोरी को चंगुल में फंसा लिया। आरोपित जेल में बंद है। मौके पर पहुंची पुलिस किशोरी और कार्यकर्ताओं को कोतवाली नगर थाने ले गई। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए है। धरना देने वालों में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी, सागर, दिव्यांश, बालिस्टर, रविंद्र तोमर आदि शामिल रहे। वहीं, कोतवाली प्रभारी नेमचंद ने बताया कि किशोरी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार युवती ने स्वजन के साथ जाने से इन्कार कर दिया। बाद में पुलिस ने युवती को नारी निकेतन भेजा।