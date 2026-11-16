युवती को बार-बार डस रहा सांपों का जोड़ा, 16 दिन में चार बार काटा; चर्चा का विषय बनी सहारनपुर की अनोखी घटना

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देवबंद क्षेत्र के गांव साखन खुर्द में एक दलित परिवार की युवती को बार-बार सांप के डसने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार का दावा है कि घर में रहने वाले सांपों का जोड़ा पिछले करीब दो सप्ताह में युवती को चार बार डस चुका है।

हैरानी की बात यह है कि हर बार सांप के डसने की घटना के बीच कुछ दिनों का अंतर रहा। मंगलवार शाम भी सांप ने युवती के पिता को डस लिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घटना से परिवार दहशत में है।

यह है पूरा मामला गांव साखन खुर्द निवासी सोनू अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रहता है। परिवार में पत्नी के अलावा चार बच्चे हैं। उसकी 18 वर्षीय बेटी अंशिका आदर्श इंटर कालेज में कक्षा 11 की छात्रा है। इसके अलावा परिवार में 16 वर्षीय समीक्षा, नौ वर्षीय यश और छह वर्षीय सृष्टि हैं।

स्वजन के मुताबिक उनके मकान में भूसा रखने के लिए एक कमरा बना हुआ है। इसी कमरे में सांपों के दो जोड़े काफी समय से रहते हैं। बताया गया कि एक दिन अंशिका अनजाने में भूसे वाले कमरे में पहुंच गई और वहां मौजूद सांपों के जोड़े से छेड़छाड़ हो गई। इसके बाद सांप ने उसे डस लिया।

परिवार का दावा है कि पहली बार 29 अक्टूबर को अंशिका को सांप ने काटा था। इसके बाद छह नवंबर, नौ नवंबर और 14 नवंबर को भी उसे सांप ने डस लिया। लगातार हो रही घटनाओं से परेशान होकर मंगलवार शाम अंशिका के पिता सोनू ने एक सांप को मार दिया।

आरोप है कि इसके बाद दूसरे सांप ने सोनू के माथे पर डस लिया। आनन-फानन में उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार कराया गया। गांव में कुछ लोग घर में मौजूद सांपों को नाग-नागिन के दो जोड़े बता रहे हैं।