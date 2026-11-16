सहारनपुर के लाल का एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, गोल्ड जीतकर बढ़ाया देश का मान

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 14वीं एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी अनिरुद्ध सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस बेहद कड़े मुकाबले वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनिरुद्ध ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उनकी इस शानदार सफलता से न केवल देश का गौरव बढ़ा है, बल्कि उनके गृह क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है।

अनिरुद्ध सिंह मूल रूप से नानौता की देवबंद रोड स्थित मिल कालोनी के रहने वाले हैं। जैसे ही उनकी इस स्वर्णिम सफलता की खबर क्षेत्र में पहुंची, वैसे ही स्वजन, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर पर बधाई देने के लिए स्थानीय लोगों और गणमान्य व्यक्तियों का तांता लगा हुआ है।

सभी लोग अनिरुद्ध के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। अनिरुद्ध के पिता अजय सिंह सैनी ने बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता पर बेहद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह मुकाम सभी बड़ों के आशीर्वाद, गुरुओं के मार्गदर्शन और शुभचिंतकों की दुआओं की बदौलत हासिल हुआ है।

उन्होंने जानकारी दी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का तिरंगा लहराने के बाद अनिरुद्ध आगामी 20 नवंबर को स्वदेश (भारत) वापस लौटेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वर्ण पदक विजेता अनिरुद्ध सिंह खेल के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहद प्रतिभावान हैं।