UP के बहराइच जिले में दिखा दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप, वन्यजीव प्रेमियों में खुशी का माहौल

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। जंगल से सटे गांव में स्थित नलकूप कक्ष में लाल रंग का दुर्लभ सांप बुधवार को दिखा। इसे रेड कोरल कुकरी (Oligodon kheriensis) नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत कम संख्या में पाया जाता है। कतर्निया में इसके दिखने से वन्यजीव प्रेमी भी गदगद हैं।

सुजौली के बर्दिया गांव के नलकूप कक्ष में लाल रंग का दुर्लभ सांप दिखाई दिया। इसे रेड कोरल कुकरी बताया जा रहा है। सांप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विशेषज्ञ बताते है कि सबसे पहले रेड कोरल कुकरी सांप नार्थ खीरी में वर्ष 1936 में देखा गया था।