जहरीले सांप के डसने से 14 साल के किशोर को मांसपेशियों में हुआ लकवा, डॉक्टरों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोते समय 14 वर्षीय किशोर को जहरीले सांप ने उंगली पर डस लिया। किशोर को डसने का पता नहीं चला, जागने पर उसे आंखें खोलने में दिक्कत होने लगी, धीरे-धीरे बोलने, निगलने और सांस लेने की क्षमता भी प्रभावित होने लगी।

साथ के लोग उसे पहले नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गए, जहां एंटी स्नेक वेनम देने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। इसके बाद उसे आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांप के जहर से मांसपेशियों में लकवा जांच में सांप के जहर से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने और सांस लेने वाली मांसपेशियों में लकवे की पुष्टि हुई। बाल चिकित्सा विभाग के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सैयद मुस्तफा हसन और वरिष्ठ सलाहकार डा. मीना जे. की देखरेख में उसका उपचार किया गया।