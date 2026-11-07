दिल्ली की रैली से गायब रहे बिहार कांग्रेस के 9 जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने किया सस्पेंड; पार्टी में मचा हड़कंप

राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल नहीं होना बिहार के नौ जिला अध्यक्षों को भारी पड़ गया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में सभी नौ जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह कार्रवाई की है।

एक नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित इस रैली को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद नौ जिलाध्यक्ष रैली में शामिल नहीं हुए। पार्टी ने इसे संगठनात्मक जिम्मेदारी और अनुशासन की अनदेखी माना है।

राहुल गांधी की अपील के बाद भी रैली में नहीं पहुंचे जिलाध्यक्ष कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली आयोजित की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी की ओर से संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अपील और पार्टी के स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद बिहार के नौ जिला अध्यक्ष रैली में शामिल नहीं हुए। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने नौ जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देशों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का पालन करना प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है।

राजेश राम के अनुसार, संगठन के प्रति जवाबदेही और अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। पार्टी के आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया गया है। संगठनात्मक अनुशासन से समझौता नहीं करेगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्टी में प्रत्येक पदाधिकारी की अपनी जिम्मेदारी है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी नेताओं और पदाधिकारियों को पार्टी के निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि संगठनात्मक अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना पार्टी की प्राथमिकता है। इसी आधार पर नौ जिला अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आगे की जिम्मेदारी के लिए राजेश राम या प्रभारी से करें संपर्क नौ जिलाध्यक्षों के सस्पेंड होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने आगे की कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला अध्यक्ष भविष्य की जिम्मेदारियों और आगे की कार्रवाई के संबंध में चर्चा करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से भी मुलाकात कर सकते हैं।