जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौबेपुर थाना परिसर में रविवार को एक दोमुंहा सांप मिलने से पुलिसकर्मियों में हलचल मच गई। सांप को देखते ही पुलिसकर्मियों में कौतूहल बढ़ गया और उसे देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई।

जानकारी के अनुसार, थाना परिसर में रेड सैंड बोआ प्रजाति का सांप दिखाई दिया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दोमुंहा सांप कहा जाता है। सांप को देखते ही उप निरीक्षक चंद्रमोहन यादव ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी।