सहारनपुर में पूजा किन्नर की 2.74 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, दर्ज हैं लूटपाट समेत कई मुकदमें
सहारनपुर में गैंगस्टर शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की 2.74 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया। शाहिद पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस का कहना है कि उसने अपराध के जरिए यह संपत्ति अर्जित की थी, जिसका इस्तेमाल वह अपने आपराधिक कार्यों को बढ़ाने में कर रहा था। पुलिस ने संपत्ति जब्त कर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली नगर थानाक्षेत्र पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और आरोपित शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की करीब 2.74 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गैंगस्टर के साथियों की तलाश भी की जा रही है। आरोपित के खिलाफ कुतुबशेर थाने में गैंगस्टर, हत्या का प्रयास, लूटपाट आदि मामले दर्ज है।
जनकपुरी थानाक्षेत्र में जनक नगर निवासी शाहिद उर्फ पूजा किन्नर ने अवैध रूप से संपत्ति को अर्जित किया था, जबकि कुतुबशेर से गैंगस्टर भी घोषित किया जा चुका है। बुधवार को एसपी सिटी व्योम बिंदल, सदर तहसीलदार जसवेंद्र, सीओ प्रथम मुनीश चंद्र और शहर कोतवाली प्रभारी नेमचंद सिंह ने टीम के साथ आरोपित की 11 संपत्तियों को कुर्क किया है।
पुलिस के अनुसार संपत्ति का सर्किल रेट करीब 68.85 लाख रुपये है, जबकि बाजार में कीमत करीब 2.74 करोड़ रुपये है। कोलागढ़ स्थित खसरा नंबर 769 में आठ प्लाट, वर्धमान कालोनी में खसरा नंबर 1139 में एक प्लाट समेत दो स्कूटी को कुर्क किया गया है। आरोपी शाहिद उर्फ पूजा किन्नर लंबे समय से आपराधिक मामलों में लिप्त था। आरोपित पर लूटपाट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
लूटपाट और हत्या के प्रयास का थाने में केस दर्ज
जनक नगर थानाक्षेत्र के इंद्रा बस्ती निवासी शाहिद उर्फ पूजा और उसके सदस्य सिविल लाइन थानाक्षेत्र के चिल्लनपुर निवासी सनीम, आरिफ, ताहिर, आरती उर्फ समीर है। शाहिद उर्फ पूजा किन्नर पर अवैध शस्त्र, धोखाधड़ी, लूटपाट, हत्या का प्रयास आदि आपराधिक मामले दर्ज है।
कुतुबशेर थाने से घोषित गैंगस्टर शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। आरोपितों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।
व्योम बिंदल, एसपी सिटी।
