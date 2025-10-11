दीपावली से पहले इस जिले में 435KG मिठाई कराई नष्ट, छह सैंपल लैब जांच को भेजे

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान जारी है। शनिवार को खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी कर 435 किग्रा मिलावटी व संक्रमित मिठाई को पकड़ नष्ट कराया तथा छह सैंपल लैब जांच को भेजे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टसहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय मनोज कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सर्व प्रथम बेहट रोड स्थित ग्राम ताजपुरा में अकरम मिष्ठान भंडार आकस्मिक छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर गंदगी की अवस्था में रंगीन एवं संक्रमित मिठाईयों का निर्माण एवं भण्डारण किया जा रहा था।

टीम ने मौके से दो नमूने खोया एवं रंगीन रसगुल्ला के संग्रहीत किये तथा शेष लगभग 60 किग्रा खोया एवं 120 किग्रा रंगीन रसगुल्ला मानव उपभोग के युक्त नहीं पाए जाने पर जब्त कर नष्ट कराया गया। दूसरी कार्रवाई ग्राम ताजपुरा में ही शफात पुत्र इस्तखार के मिष्ठान निर्माण एवं विक्रय केन्द्र पर की गई।

छापे के दौरान मौके पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंगीन एवं संक्रमित मिठाईयों का निर्माण एवं भण्डारण करना पाया गया। टीम ने मौके से चार नमूने खोया, सफेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला एवं बालूशाही के संग्रहीत किये। साथ ही शेष 40 किग्रा खोया 165 किग्रा सफेद रसगुल्ला चासनी, 50 किग्रा बालूशाही जोकि मानव उपभोग के युक्त नहीं थी को जब्त कर नष्ट कराया गया।