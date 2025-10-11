Language
    दीपावली से पहले इस जिले में 435KG मिठाई कराई नष्ट, छह सैंपल लैब जांच को भेजे

    By Praveen Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने ताजपुरा में दो मिष्ठान भंडारों पर छापा मारकर 435 किग्रा मिलावटी और संक्रमित मिठाई नष्ट की। मौके से खोया, रसगुल्ला और बालूशाही समेत छह नमूने जांच के लिए भेजे गए। नष्ट की गई मिठाई की कीमत 66450 रुपये थी।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान जारी है। शनिवार को खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी कर 435 किग्रा मिलावटी व संक्रमित मिठाई को पकड़ नष्ट कराया तथा छह सैंपल लैब जांच को भेजे हैं।

    टसहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय मनोज कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सर्व प्रथम बेहट रोड स्थित ग्राम ताजपुरा में अकरम मिष्ठान भंडार आकस्मिक छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर गंदगी की अवस्था में रंगीन एवं संक्रमित मिठाईयों का निर्माण एवं भण्डारण किया जा रहा था।

    टीम ने मौके से दो नमूने खोया एवं रंगीन रसगुल्ला के संग्रहीत किये तथा शेष लगभग 60 किग्रा खोया एवं 120 किग्रा रंगीन रसगुल्ला मानव उपभोग के युक्त नहीं पाए जाने पर जब्त कर नष्ट कराया गया। दूसरी कार्रवाई ग्राम ताजपुरा में ही शफात पुत्र इस्तखार के मिष्ठान निर्माण एवं विक्रय केन्द्र पर की गई।

    छापे के दौरान मौके पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंगीन एवं संक्रमित मिठाईयों का निर्माण एवं भण्डारण करना पाया गया। टीम ने मौके से चार नमूने खोया, सफेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला एवं बालूशाही के संग्रहीत किये। साथ ही शेष 40 किग्रा खोया 165 किग्रा सफेद रसगुल्ला चासनी, 50 किग्रा बालूशाही जोकि मानव उपभोग के युक्त नहीं थी को जब्त कर नष्ट कराया गया।

    दो स्थानों पर की गई छापेमारी में छह सैंपल लेकर लैब जांच को भेजे गए तथा 66450 रुपये मूल्य की 435 किग्रा संक्रमित मिठाई मौके पर ही मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहारनपुर की देख-रेख में नष्ट कराई गई। इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय कुमार शुक्ला, जवाहर लाल, अमित कुमार सिंह, जगदम्बा प्रसाद मौजूद रहे।