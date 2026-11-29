



जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहालग के सीजन में फूलों का बाजार भी गुलजार हो गया है। शादी समारोहों में सजावट से लेकर जयमाला, सेहरा और दूल्हे की गाड़ी सजाने तक फूलों की मांग में तेजी आई है। मांग बढ़ने का असर अब फूलों की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। खासकर गुलाब और गेंदा के दामों में बढ़ोतरी हुई है। फूलों की बढ़ती खपत से कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और बाजार में अच्छी बिक्री हो रही है।

शादी-विवाह के आयोजनों में इन दिनों फूलों का इस्तेमाल पहले से अधिक हो रहा है। बड़े विवाह समारोहों और पार्टियों में आकर्षक सजावट के लिए अलग-अलग किस्म के फूलों की मांग की जा रही है। वहीं, जयमाल, सेहरा और दूल्हे के वाहन को सजाने के लिए गुलाब के फूलों की खपत तेजी से बढ़ी है।

इसके अलावा घरों और विवाह मंडपों की सजावट में गेंदा सहित अन्य फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले में गेंदा, गुलाब समेत कई किस्मों के फूलों की खेती होती है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित गुलाब से सामान्य मालाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन आकर्षक गुलदस्तों और जयमाला के लिए कारोबारियों को बाहर की मंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

मांग के अनुरूप फूलों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापारी दिल्ली की गाजीपुर और आजादपुर मंडी से विभिन्न किस्मों के फूल खरीदकर सहारनपुर लाते हैं। यहां फुटकर और थोक में इनकी बिक्री की जाती है। दिल्ली रोड पर फूलों की दुकान लगाने वाले अमित, संदीप, राजकुमार के मुताबिक सहालग के दौरान फूलों की मांग सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। इसी के चलते बाजार में फूलों की आवक और बिक्री दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। गुलाब और गेंदा की बढ़ती मांग के कारण इनके दाम भी ऊपर चढ़े हैं।