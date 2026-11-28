जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली रोड पर निर्माणाधीन आधुनिक रोडवेज बस अड्डे से अगले साल बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शनिवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विधायक राजीव गुंबर ने अधिकारियों और ठेकेदार को गुणवत्ता से समझौता न करने तथा तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

करीब दो महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजना का उद्घाटन किया था। विधायक के अनुसार, बस अड्डे का करीब 15 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। दिल्ली रोड पर कांशीराम कालोनी के पास बन रहे इस बस अड्डे की परियोजना पर करीब 69 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 48 करोड़ रुपये जमीन खरीदने और 21 करोड़ रुपये निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। फिलहाल पिलरों का निर्माण चल रहा है।

यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं यात्रियों के लिए वातानुकूलित और साधारण प्रतीक्षालय, फार्मेसी, रेस्टोरेंट, पार्किंग और क्लाक रूम बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए बेबी फीडिंग रूम की सुविधा भी होगी। बस अड्डे से जिलेभर के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। निर्माण के लिए सरकार 10 करोड़ रुपये का बजट जारी कर चुकी है।