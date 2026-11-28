राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गोरखपुर में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी मत्स्य आहार (फिश फीड) विनिर्माण इकाई स्थापित होने जा रही है। मत्स्य आहार निर्माता कंपनी दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह इकाई स्थापित किया जाएगा।

इसके लिए रविवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मत्स्य विभाग द्वारा प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

मत्स्य विभाग के अनुसार फरवरी 2025 में लखनऊ में आयोजित मीन महोत्सव में 1020 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। इनमें गोरखपुर में फिश फीड प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल था, जिस पर अब काम शुरू होने जा रहा है।