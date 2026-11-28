राज्य ब्यूरो, लखनऊ। युवाओं को रोजगार के लिए हुनरमंद बनाने की सरकारी कोशिश के बीच कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े 22,887 मामले जिलों में अटके हुए हैं। कहीं प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री और वर्दी नहीं मिली है तो कहीं मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम और सेवायोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इन लंबित मामलों के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति के साथ युवाओं को मिलने वाले लाभ पर भी असर पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत जिलों में विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनकी गुणवत्ता और प्रगति परखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर पर नियमित अनुश्रवण और निरीक्षण की व्यवस्था है। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन प्रशिक्षण से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कई जिले पीछे हैं।