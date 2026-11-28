राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को समाज को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में कानून-व्यवस्था सुधारने का वचन देकर यह स्वीकार किया है कि उनके शासनकाल में प्रदेश में गुंडाराज था और दंगे व बलात्कार होते थे।

शनिवार को गौतमपल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर दूसरे दलों से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद राजभर ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव में भी सपा खाली हाथ रहेगी। सरकार बनने की उम्मीद न होने के कारण ही सपा प्रमुख बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाते हुए राजभर ने कहा कि वर्ष 2005 में सपा के शासनकाल में ही प्रदेश में यह योजना समाप्त की गई थी। यदि पार्टी नेताओं को बाद में अपनी गलती का अहसास हुआ था, तो वर्ष 2012 में सत्ता में लौटने पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल क्यों नहीं किया? उन्होंने सवाल किया कि अब सपा किस आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कर रही है।