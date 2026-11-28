जागरण संवाददाता, हरदोई। मतदाताओं तक वोटर आइडी कार्ड समय से पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष वितरण व्यवस्था बनाई है। नियमित डाक कार्य के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। 15 पोस्टमैन बीट और 29 शाखा डाकघरों के बीच काम का बंटवारा कर टीमवर्क के जरिए वितरण कराया जा रहा है।

विभाग के इस विशेष प्रयास के तहत 18 से 27 नवंबर तक आठ कार्यदिवसों में 15,218 मतदाता पहचान पत्र वितरित किए गए। खास बात यह है कि इस अभियान में ग्रामीण शाखा डाकघरों की भागीदारी भी अहम रही।



डाक अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सोनकर के अनुसार, मतदाताओं तक वोटर आइडी कार्ड समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। नियमित डाक कार्य के साथ वितरण की जिम्मेदारी संभालने के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। 15 पोस्टमैन बीट और 29 शाखा डाकघरों के बीच काम बांटकर टीमवर्क से कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं।

18 से 27 नवंबर तक आठ कार्यदिवसों में कुल 15,218 मतदाता पहचान पत्र वितरित किए गए। अभियान में ग्रामीण शाखा डाकघरों की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया कि आठ कार्यदिवसों में शाखा डाकघरों के माध्यम से 8,736 और पोस्टमैन बीट के जरिए 6,482 कार्ड वितरित किए गए। कुल वितरण में ग्रामीण शाखा डाकघरों की हिस्सेदारी करीब 57 प्रतिशत रही। 18 नवंबर को 493, 19 नवंबर को 2,037, 20 नवंबर को 1,281 और 21 नवंबर को 1,141 कार्ड बांटे गए।

23 नवंबर को 1,886, 25 नवंबर को 2,817, 26 नवंबर को सर्वाधिक 3,733 और 27 नवंबर को 1,830 कार्ड मतदाताओं तक पहुंचे। प्रत्येक पोस्टमैन बीट से रोज औसतन करीब 54 और प्रत्येक शाखा डाकघर से करीब 38 कार्ड वितरित किए गए। वितरण कार्य की नियमित निगरानी भी हो रही है।