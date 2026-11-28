जागरण संवाददाता, अमेठी। खरीद केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपये अलग से दिए जाएंगे। यह राशि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त होगी।

इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बिक्री के लिए 9899 से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिनका टोकन के अनुसार खरीद की जा रही है। साथ ही 48 घंटे के अंदर भुगतान भी किया जा रहा है। किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी केंद्रों का निरीक्षण कर प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं।

एक लाख 53 हजार मीट्रिक टन खरीद का टारगेट जिले में एक नवंबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है। इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2441 रुपये और ग्रेड ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं अब तक 115 धान क्रय केंद्र भी खोले गए हैं। पिछले वर्ष एक लाख 40 हजार मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस बार एक लाख 53 हजार मीट्रिक टन है।