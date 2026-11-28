संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (केएनआइटी) के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में अब नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत प्रणालियों के आधुनिक परीक्षण की सुविधाएं और मजबूत होंगी।

विभाग के पावर एंड एनर्जी रिसर्च सेंटर (उत्कृष्टता केंद्र) को 30 लाख रुपये कीमत का टाइफून हिल 404 रियल टाइम सिमुलेटर मिलने जा रहा है। यह उपलब्धि विभाग के शोधपत्र को टाइफून हिल बेस्ट अवार्ड इंडिया-2026 के लिए देश के तीन सर्वश्रेष्ठ शोधपत्रों में चुने जाने के साथ मिली है।

रियल टाइम सिमुलेटर से सेंटर में शोध एवं प्रयोगात्मक कार्यों को नई गति मिलेगी। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, पावर क्वालिटी, नियंत्रण और प्रदर्शन का वास्तविक समय में परीक्षण एवं सत्यापन किया जा सकेगा।