जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिसंबर को विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे। कार्यक्रम में मंडल के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट बांटने का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छह लाख वर्ग फुट के पांच जर्मन हैंगर पंडाल बनाए जा रहे हैं। पंडाल की क्षमता 65-70 हजार लोगों के बैठने की रहेगी।

देहरादून रोड स्थित रिमाउंट डिपो के मैदान में बनाया जा रहा विशाल पंडाल रोड से गुजर रहे लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना है। दरअसल यहां हो रही तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा मंडल के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाने हैं।

कार्यक्रम के लिए छह लाख वर्ग फुट का विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। एक मुख्य पंडाल के दोनों ओर दो-दो पंडाल रहेंगे। 300 वर्ग फीट लंबे और 170 फीट चौड़े जर्मन हैंगर पंडाल होंगे। कार्यक्रम स्थल के एक ओर ही हेलीपैड बनाया बनाया जाएगा। पांचों पंडालों के चारों ओर बड़ा ओपन गलियारा बनाया भी बनाया जा रहा है।

मुख्य गेट से वीवीआईपी और वीआईपी का आगमन मैदान के मुख्य गेट से वीवीआईपी और वीआईपी का आगमन होगा, जबकि विद्यार्थियों व आमजन के लिए अभी दो से तीन बड़े गेट खोलने की योजना है। पार्किंग के लिए जेल चुंगी के निकट के मैदान के अलावा माहीपुरा चौक पर महाराज सिंह का मैदान और ट्रांसपोर्ट नगर को देखा गया है। अगले दिनों में पार्किंग की व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया जाएगा।