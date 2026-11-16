'बकाया भुगतान नहीं तो मिल को गन्ना भी नहीं' नारे के साथ सहारनपुर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। 'भुगतान नहीं तो गन्ना भी नहीं' के नारे के साथ अंबेहटा चांद गांव के किसानों ने सहारनपुर-बडगांव मार्ग पर टेंट लगाकर गांगनौली चीनी मिल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गुस्साए किसानों ने गांव में चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र को भी नहीं लगने दिया।

क्षेत्र के लगभग सात गांवों का गन्ना गांगनौली चीनी मिल को सप्लाई किया जाता है। भुगतान न मिलने से पिछले दो वर्षों से हजारों किसान आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, अगली फसलों की बोआई, खाद बीज, कीटनाशक वालों के कर्ज बंद हो गए हैं। भुगतान नही होने के कारण बच्चों के हाथ कैसे पीले होंगे? चीनी मिल ही नहीं, किसान जनप्रतिनिधियों से भी खफा हैं।