पूर्व CM कल्याण सिंह के परिवार की बहू बनेंगी सहारनपुर की बेटी अंतरा, अलीगढ़ में संपन्न हुई सगाई की भव्य रस्म

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और प्रापर्टी कारोबारी देवेश त्यागी की पुत्री अंतरा त्यागी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पौत्रवधु बनेंगी। शनिवार को अलीगढ़ में भव्य समारोह के बीच पूर्व मुख्यमंत्री के पौत्र और कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा के साथ अंतरा त्यागी की सगाई की रस्म पूरी हुई। इस दौरान उनके स्वजन के साथ ही सहारनपुर के कई लोग समारोह में शामिल हुए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सगाई भी शनिवार हो ही हुई है।

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहीं अंतरा त्यागी पेपर मिल रोड पर कपिल विहार निवासी देवेश त्यागी की पुत्री हैं। मूलरूप से मुजफ्फरनगर के गांव मलपुरा के रहने वाले देवेश त्यागी सहारनपुर में बड़े केबल कारोबारी रहे हैं तथा काफी समय तक एक इलैक्ट्रानिक चैनल में पत्रकारिता करने के बाद वे वर्तमान में सहारनपुर में एक चैनल के ब्यूरो प्रभारी हैं। वे सहारनपुर और देहरादून में संपत्ति की खरीद-फरोख्त के कारोबार से भी जुड़े हैं।