सहारनपुर में मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को इनके पास से दो जिंदा गौवंश, एक छोटा हाथी और गोकशी के उपकरण मिले हैं।

बड़गांव पुलिस सोमवार रात मौहम्मदपुर गाडा राजबाहे की पटरी पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक छोटे हाथी को रुकने का इशारा किया गया, तभी एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जंगल की ओर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश घायल हुआ।

घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम फाजिल पुत्र अब्बास उर्फ बुल्ला निवासी चरहो थाना रामपुर मनिहारान बताया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है।