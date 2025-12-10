यूपी के इस जिले में पड़ोसियों के बीच विवाद देख बुजुर्ग को हुआ हार्ट अटैक, मौत

संवाद सूत्र, जागरण, चिलकाना (सहारनपुर)। चिलकाना कस्बे के मुहल्ला हामिद हसन में बुजुर्ग के घर के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर पड़ोसियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गयी। इस दौरान पथराव होने लगा। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और शोर-शराबा सुनकर बुजुर्ग घर से बाहर आए। दोनों पक्षों में मारपीट होता देख अचानक बेहोश होकर गिर गए। स्वजन तुरंत बुजुर्ग को लेकर उपचार के लिए डाक्टर के पास लेकर गए। जहां पर डाक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। स्वजनों का कहना है कि बुजुर्ग हार्ट अटैक के मरीज थे। इसी कारण उनकी मौत हुई है। बिना पोस्टमार्टम के स्वजन ने अंतिम संस्कार किया।

चिलकाना थानाक्षेत्र के मुहल्ला हामिद हसन निवासी सलमान पुत्र शहजाद और फैजान व आस मोहम्मद के बीच स्कूटी खड़ी करने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। देखते ही देखते मारपीट में ईंट पत्थर चल गये। जिसमे एक महिला चोटिल हो गई।

इस बीच झगड़े को देखने के लिए बुजुर्ग घर के बाहर आए। इसी दौरान पड़ोसियों में मारपीट होती देखी और अचानक बेहोश होकर गिर गए। बेहोशी की हालत मे उसके स्वजन ने बुजुर्ग को मुहल्ले में ही डाक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन पहले ही बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौक पर पंहुची।

पुलिस ने बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किया, लेकिन स्वजनों ने इन्कार कर दिया। स्वजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए बुजुर्ग के शव का अंतिम संस्कार किया। उधर, स्वजनों का कहना है कि उनके पिता हार्टअटैक के मरीज थे। उनकी दिल की सर्जरी भी हुई थी। हार्ट अटैक आने पर उनकी मौत हुई है।

थानाध्यक्ष चिलकाना विनोद कुमार का कहना है कि स्वजन ने बुजुर्ग को हार्ट अटैक मरीज बताया है। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से कोई तहरीर तक नहीं दी गई।