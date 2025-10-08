सहारनपुर में दूषित पानी से 60 बीमार, बालिका की मौत; उल्टी-दस्त के शिकार हुए लोग

सहारनपुर के खानपुर गुर्जर गांव में दूषित पानी पीने से 60 से अधिक लोग बीमार हो गए जिनमें एक 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। उल्टी-दस्त के शिकार लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपचार किया। ग्राम प्रधान के अनुसार टंकी में दूषित पानी आने की शिकायत के बाद भी सफाई नहीं हुई जिसके कारण यह घटना हुई। डीएम ने दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दूषित पानी पीने से खानपुर गुर्जर गांव में 60 से अधिक लोग बीमार हो गए। 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मंगलवार रात स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और दवाइयां वितरित कीं। डीएम मनीष बंसल ने बुधवार को दोबारा गांव में स्वास्थ्य परीक्षण कराने की बात कही है।

ग्राम प्रधान याकूब चौधरी ने बताया कि गांव में 10-12 दिन से टंकी में दूषित पानी आ रहा था। टंकी का निर्माण जल निगम ने कराया है और देखरेख की जिम्मेदारी जीएइन्फ्रा कंपनी को दिया हुआ है। कंपनी ने काफी दिनों से सफाई नहीं कराई है।

इसका पानी पीने से दो दिन से काफी संख्या में बच्चे और बड़े उल्टी दस्त की चपेट में आ गए। अपने नाना के यहां रह रही 11 वर्षीय आरजू भी बीमार हो गई। उसका निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराया गया, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई।