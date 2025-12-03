Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैंने चलाई है गोली, प्रिंसिपल को बता देना...यह धमकी देते हुए छात्र ने कालेज परिसर में की फायरिंग

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज में एक छात्र ने खुलेआम दो राउंड फायरिंग की, जिससे कॉलेज में दहशत फैल गई। छात्र ने गार्ड को धमकी देते हुए कहा कि प्रिंसिपल क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सीसीटीवी में कैद जेवी जैन कालेज में फायरिंग की घटना। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जेवी जैन कालेज परिसर में युवक ने तमंचे से खुलेआम दो राउंड फायरिंग की, जिससे कालेज में खलबली मच गई। गोली चलाते हुए आरोपित युवक ने गार्ड से कहा कि वह प्रिंसिपल को बता दे कि गोली मैंने चलाई है। यह धमकी देते हुए आरोपित युवक मौके से भाग निकला। घटना कालेज के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    123456 R

    घटना बुधवार सुबह 10:46 बजे की है। एक युवक सिर पर कपड़ा बांधे हुए जेवी जैन कालेज परिसर में आया। कालेज में कुछ देर घूमा और उसके बाद उसने कालेज के भीतर मुख्य गेट पर मौका मिलते ही तमंचे से दो राउंड फायरिंग की। गोली की आवाज से कालेज में खलबली मच गई। आरोपित युवक ने गोली चलाने के बाद गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह प्रिंसिपल से बता दें कि गोली मैंने चलाई है। इसके बाद आरोपित युवक मौके से भाग निकला।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से युवक के फुटेज ले ली है, जिसमे वह तमंचे से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपित युवक की पहचान करने में जुटी है।