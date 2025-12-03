मैंने चलाई है गोली, प्रिंसिपल को बता देना...यह धमकी देते हुए छात्र ने कालेज परिसर में की फायरिंग
सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज में एक छात्र ने खुलेआम दो राउंड फायरिंग की, जिससे कॉलेज में दहशत फैल गई। छात्र ने गार्ड को धमकी देते हुए कहा कि प्रिंसिपल क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जेवी जैन कालेज परिसर में युवक ने तमंचे से खुलेआम दो राउंड फायरिंग की, जिससे कालेज में खलबली मच गई। गोली चलाते हुए आरोपित युवक ने गार्ड से कहा कि वह प्रिंसिपल को बता दे कि गोली मैंने चलाई है। यह धमकी देते हुए आरोपित युवक मौके से भाग निकला। घटना कालेज के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली।
घटना बुधवार सुबह 10:46 बजे की है। एक युवक सिर पर कपड़ा बांधे हुए जेवी जैन कालेज परिसर में आया। कालेज में कुछ देर घूमा और उसके बाद उसने कालेज के भीतर मुख्य गेट पर मौका मिलते ही तमंचे से दो राउंड फायरिंग की। गोली की आवाज से कालेज में खलबली मच गई। आरोपित युवक ने गोली चलाने के बाद गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह प्रिंसिपल से बता दें कि गोली मैंने चलाई है। इसके बाद आरोपित युवक मौके से भाग निकला।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से युवक के फुटेज ले ली है, जिसमे वह तमंचे से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपित युवक की पहचान करने में जुटी है।
