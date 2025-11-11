Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast : खुफिया एजेंसियों के रडार पर आए डॉक्टर आदिल के करीबी...खंगाले जा रहे आतंकी कनेक्शन

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सहारनपुर में एटीएस और एसटीएफ ने डॉक्टर आदिल से जुड़े तीन संदिग्धों को उठाया है। खुफिया एजेंसियां डॉक्टर आदिल के करीबियों से पूछताछ कर रही हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो उनसे मिलने आते थे। पुलिस डॉक्टर बाबर, डॉक्टर असलम जैदी और अन्य से भी पूछताछ कर रही है और उनके इंटरनेट अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉक्टर आदिल के करीबियों से पूछताछ कर रही खुफिया एजेंसियां  (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जनपद में डाक्टर आदिल के संपर्क में आने वाले तीन संदिग्ध लोगों को एटीएस और एसटीएफ ने उठा लिया है। इनमें एक देवबंद का है तो दो शहर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। इसके अलावा आतंकी डाक्टर आदिल से संपर्क में रखने वाले करीबी खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। करीब 15 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनमें आठ लोग वे हैं जो रोजाना डाक्टर आदिल के घर पर मिलने के लिए आते थे। इसके अलावा डाक्टर बाबर, डाक्टर असलम जैदी और डाक्टर अतुउर्ररहमान, आरिफ एटीएस की निगरानी में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला रोड पर फेमस मेडिकेयर हास्पिटल में लोगों का उपचार करने वाला डाक्टर आदिल अहमद को जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने छह नवंबर को गिरफ्तार किया था। आतंकी गतिविधियों में डाक्टर के शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, एनआइए, एटीएस, एसटीएफ, आइबी ने जनपद में आतंकी डाक्टर आदिल के करीबियों पर लगातार नजर बनाए हुए है।

    पुलिस ने बताया कि जहां डाक्टर आदिल अमन विहार के निकट रशीदिया मस्जिद वाली गली में किराये के मकान में रहता था। इस मकान में लगभग रोजाना रात में करीब आठ लोग डाक्टर आदिल से मिलने के लिए आते थे। इन सभी लोगों से खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुटी है। इसके अलावा इसके अलावा डाक्टर बाबर, डाक्टर असलम जैदी और डाक्टर अतुउर्ररहमान, आरिफ से भी पूछताछ की जा रही है। इंटरनेट पर उनके अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इनमें डाक्टर असलम जैदी इंटरनेट पर सक्रिय नहीं है, जबकि बाबर ने कुछ साथियों के साथ कश्मीर में मौज-मस्ती की वीडियो पुलिस को मिली है। इनमें एक कोतवाली मंडी का रहने वाला आरिफ नाम का युवक भी शामिल है। इस आरोपित पर कोतवाली मंडी थाने में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।

    थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने के लिए निर्देश
    शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए है। एटीएस और एसटीएफ कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की पूरी तरह सहायता की जाएगी।-आशीष तिवारी, एसएसपी सहारनपुर।