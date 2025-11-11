Delhi Blast : खुफिया एजेंसियों के रडार पर आए डॉक्टर आदिल के करीबी...खंगाले जा रहे आतंकी कनेक्शन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जनपद में डाक्टर आदिल के संपर्क में आने वाले तीन संदिग्ध लोगों को एटीएस और एसटीएफ ने उठा लिया है। इनमें एक देवबंद का है तो दो शहर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। इसके अलावा आतंकी डाक्टर आदिल से संपर्क में रखने वाले करीबी खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। करीब 15 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनमें आठ लोग वे हैं जो रोजाना डाक्टर आदिल के घर पर मिलने के लिए आते थे। इसके अलावा डाक्टर बाबर, डाक्टर असलम जैदी और डाक्टर अतुउर्ररहमान, आरिफ एटीएस की निगरानी में है।

अंबाला रोड पर फेमस मेडिकेयर हास्पिटल में लोगों का उपचार करने वाला डाक्टर आदिल अहमद को जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने छह नवंबर को गिरफ्तार किया था। आतंकी गतिविधियों में डाक्टर के शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, एनआइए, एटीएस, एसटीएफ, आइबी ने जनपद में आतंकी डाक्टर आदिल के करीबियों पर लगातार नजर बनाए हुए है।

पुलिस ने बताया कि जहां डाक्टर आदिल अमन विहार के निकट रशीदिया मस्जिद वाली गली में किराये के मकान में रहता था। इस मकान में लगभग रोजाना रात में करीब आठ लोग डाक्टर आदिल से मिलने के लिए आते थे। इन सभी लोगों से खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुटी है। इसके अलावा इसके अलावा डाक्टर बाबर, डाक्टर असलम जैदी और डाक्टर अतुउर्ररहमान, आरिफ से भी पूछताछ की जा रही है। इंटरनेट पर उनके अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इनमें डाक्टर असलम जैदी इंटरनेट पर सक्रिय नहीं है, जबकि बाबर ने कुछ साथियों के साथ कश्मीर में मौज-मस्ती की वीडियो पुलिस को मिली है। इनमें एक कोतवाली मंडी का रहने वाला आरिफ नाम का युवक भी शामिल है। इस आरोपित पर कोतवाली मंडी थाने में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।