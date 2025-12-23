Language
    सहारनपुर के शेखपुरा कदीम में पसरा सन्नाटा, पांच युवक कमाने गए थे हरियाणा; अंगीठी से दम घुटने से हुई मौत

    By Sanju Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन होटल में अंगीठी जलाकर सोने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव के रहने वाले थे। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। हरियाणा के कुरूक्षेत्र के निर्माणाधीन होटल के बंद कमरे में अंगीठी जलाने से दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर सहारनपुर के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद से उनके पैतृक गांव शेखपुरा कदीम में मातम छाया हुआ है।

    मंगलवार को मृतकों के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इन मरने वालों में दो नूर और सोनू सगे भाई थे, जबकि रोशनपाल और रामकुमार दोनों रिश्ते में जीजा-साले थे। ठेकेदार नूर की शादी करीब पांच माह पहले हुई थी और उसके भाई की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी। स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

    देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम निवासी ठेकेदार नूर के साथ 21 दिसंबर को उसका बड़ा भाई सोनू, गांव के रोशनलाल, मदनपाल और महमदपुर के रहने वाले रामकुमार काम पर गए थे। सभी लोग कुरूक्षेत्र के स्टर्लिंग रिसॉर्ट होटल में रंग-रोगन का काम करते थे।

    सभी रिसॉर्ट होटल में ही बने कमरे में सोते थे। सुबह स्वजनों के पास पुलिस ने फाेन कर बताया कि पांच मजदूर कमरे में बेहोश मिले हैं। इसके करीब एक घंटे बाद दोबारा से पुलिस की कॉल आई और बताया कि अस्पताल में 30 वर्षीय सोनू, 34 वर्षीय नूर, 40 वर्षीय मदनपाल, 45 वर्षीय रामकुमार, 46 रोशनपाल मौत हो गई है।

    सूचना के बाद गांव में मातम छा गया। ठेकेदार नूर की शादी करीब पांच माह पहले हुई थी, जबकि उसके भाई सोनू की शादी ढाई साल पहले हुई थी। परिवार में पत्नी और दो बड़ी बहन है। बहनों की शादी हो चुकी है।

    परिवार को रोता-बिलखता छोड़ गए रोशनपाल व रामकुमार

    रोशनपाल और रामकुमार दोनों रिश्ते में जीजा-साले हैं। दोनों की शादी एक-दूसरे की बहन से हुई थी। रोशनपाल के दो लड़की और एक लड़का है।

    इनमें बड़ी बेटी की शादी एक माह पहले की थी, जबकि रामकुमार महमदपुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में सदर बाजार थानाक्षेत्र के गलीरा रोड के पास रह रहे थे। रामकुमार के दो लड़की और एक बेटा है। इसके अलावा गांव शेखपुरा के रहने वाले मदनपाल के दो लड़की और एक लड़का है।