Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहारनपुर में फ्लैट बुकिंग के नाम पर 25 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

    By Manish Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:28 AM (IST)

    सहारनपुर में फ्लैट बुकिंग के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित गिल कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत बनाने का वादा कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 25 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के विष्णुपुरी न्यू माधोनगर निवासी पीड़ित ने पांच महिलाओं समेत नौ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विष्णुपुरी निवासी योगेश कुमार बंसल ने बताया कि गिल कॉलोनी निवासी संजय अग्रवाल व अतुल अग्रवाल पुत्रगण चमन प्रकाश ने गिल कॉलोनी में अपनी कोठी को ध्वस्त करके बहुमंजिला इमारत बनाकर बेचने की बात कही थी। आरोपितों ने फ्लैट तैयार करके देने के संबंध में सोम्या होम्स के नाम से पुस्तिका भी निकाली थी।

    वर्ष 2021 में संजय और अतुल ने दो वर्ष में फ्लैटों का बैनामा करके कब्जा देने की बात कही थी। उसने भी ब्लॉक नंबर-2 में 1,750 वर्गफुट के तृतीय फ्लैट का सौदा 98 लाख रुपये में तय किया था। दोनों ने 25 लाख रुपये बैनामे से पहले लेने और शेष बैनामे के समय लेने की बात कही थी। उसने संजय और अतुल को उनके घर पर जाकर उनके परिवार सृष्टि व गुंजन अग्रवाल, अर्चित अग्रवाल, आयुष अग्रवाल व मोनिका अग्रवाल और श्रेया अग्रवाल के सामने 25 लाख रुपये दे दिए।

    गारंटी के तौर पर आरोपितों ने उसे 25 लाख रुपये का अकाउंट पेयी चेक दिया था। जुलाई 2023 में अतुल की मौत हो गई। उसने अतुल के बच्चे अर्चित व आयुष और अतुल को पत्नी गुंजन अग्रवाल व मोनिका अग्रवाल पत्नी अर्चित अग्रवाल से सौदा किए गए फ्लैट का बैनामा अपने पक्ष में करने के लिए कहा तो वे बहानेबाजी करने लगे।

    उसके रुपये भी नहीं लौटाए और षड्यंत्र करके अपने रिश्तेदार अभिनव अग्रवाल निवासी, पीएल शर्मा रोड बेगम बाग मेरठ कैंट व कुमारी समीनी सिंगल निवासी एटीएस-1 हेमलेट सेक्टर 104 नोएडा गौतमबुद्धनगर को 28 फरवरी 2024 को फर्जी बैनामे कर दिए। जब उसने संजय, गुंजन, मोनिका, अर्चित व आयुष से उक्त फ्लैट का बैनामा अपने पक्ष में कराने को कहा तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए कहा कि फ्लैट नहीं देने की बात कही तथा हड़पे हुए रुपये दोबारा मांगने पर जान से मरवा देने धमकी दी।

    प्रार्थी ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सदर बाजार थाने में पांच महिलाओं समेत नौ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।