रोडरेज में पिकअप वाहन चालक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ग्राम खेड़ा अफगान में वाहन से साइड लगने से नाराज क्रेटा सवार युवकों ने पिकअप वाहन चालक को पीट-पीटकर के मौत के घाट उतार दिया। मारपीट होते देख भीड़ मौके पर पहुंची तो युवक कार लेकर फरार हो गए।

गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस के आश्वासन पर कुछ देर बाद जाम खोल दिया गया। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। शुक्रवार की देर रात 45 वर्षीय हामिद अली पुत्र शौकत अली निवासी खेड़ा अफगान अपनी पिकअप वाहन में लकड़ियां लेकर सहारनपुर की ओर जा रहा था। खेड़ा अफगान गांव से निकलते ही ओवरटेक करते समय पिकअप की साइड लग गई। इसे लेकर बाइक सवार युवक और हामिद में कहासुनी हो गई।

बात बढ़ती देख ग्रामीणों ने बीच बचाव कर विवाद समाप्त करा दिया। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक ने फोन कर अपने आधा दर्जन साथियों को बुला लिया। सभी ने क्रेटा कार में सवार होकर पिकअप का पीछा किया। फंंदपुरी चौकी से 100 मीटर पहले क्रेटा सवार युवकों ने पिकअप वाहन को रोक लिया और लाठी- डंडे से हामिद के साथ मारपीट शुरू कर दी।

हामिद अली को युवकों ने इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। भीड़ आती देख और हामिद को बेसुध देख आरोपित युवक मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने चालक को सड़क किनारे पड़ा देख फंदपुरी पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस ने घायल चालक के स्वजन को सूचना दी।

चालक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। चालक की मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने अंबेहटा-सहारनपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर ने लगे। सूचना पर पहुंचे नकुड क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया ने जाम लगा रहे।