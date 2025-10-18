रोडरेज में पिकअप वाहन चालक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम
उत्तर प्रदेश में रोडरेज की एक घटना में पिकअप वाहन चालक को पीट-पीटकर मार डाला गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ग्राम खेड़ा अफगान में वाहन से साइड लगने से नाराज क्रेटा सवार युवकों ने पिकअप वाहन चालक को पीट-पीटकर के मौत के घाट उतार दिया। मारपीट होते देख भीड़ मौके पर पहुंची तो युवक कार लेकर फरार हो गए।
गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस के आश्वासन पर कुछ देर बाद जाम खोल दिया गया। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है।
शुक्रवार की देर रात 45 वर्षीय हामिद अली पुत्र शौकत अली निवासी खेड़ा अफगान अपनी पिकअप वाहन में लकड़ियां लेकर सहारनपुर की ओर जा रहा था। खेड़ा अफगान गांव से निकलते ही ओवरटेक करते समय पिकअप की साइड लग गई। इसे लेकर बाइक सवार युवक और हामिद में कहासुनी हो गई।
बात बढ़ती देख ग्रामीणों ने बीच बचाव कर विवाद समाप्त करा दिया। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक ने फोन कर अपने आधा दर्जन साथियों को बुला लिया। सभी ने क्रेटा कार में सवार होकर पिकअप का पीछा किया। फंंदपुरी चौकी से 100 मीटर पहले क्रेटा सवार युवकों ने पिकअप वाहन को रोक लिया और लाठी- डंडे से हामिद के साथ मारपीट शुरू कर दी।
हामिद अली को युवकों ने इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। भीड़ आती देख और हामिद को बेसुध देख आरोपित युवक मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने चालक को सड़क किनारे पड़ा देख फंदपुरी पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस ने घायल चालक के स्वजन को सूचना दी।
चालक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। चालक की मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने अंबेहटा-सहारनपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर ने लगे। सूचना पर पहुंचे नकुड क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया ने जाम लगा रहे।
ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। समाचार लिखे जाने तक स्वजन ने तहरीर नहीं दी थी।
चार बेटियों और दो बेटों के सिर से उठा पिता का साया
हामिद के परिवार में पत्नी के अलावा चार बेटियां और दो बेटे हैं, जबकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इनके अलावा परिवार में एक भाई है, जो कि गूंगा है।
बाइक में साइड लगने को लेकर पिकअप चालक से विवाद हुआ था। बाद में कार से पीछा कर पिकअप चालक से मारपीट की गई। पिकअप चालक को घायलावस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्वजन से तहरीर लेकर आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपितों को चिह्नित कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है।
-सागर जैन, एसपी देहात
