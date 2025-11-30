बरात में जा रहे दूल्हे के चाचा की मौत... शादी समारोह से लौट रहा किसान भी हादसे का शिकार

संवाद सूत्र, जागरण, नानौता (सहारनपुर)। शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब बरात में शामिल होने जा रहे दूल्हे के चाचा विजयपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके साथ बाइक पर सवार रिश्तेदार रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। उधर, अंबेहटा क्षेत्र के नगर के नकुड़ रोड स्थित ग्राम जैनपुर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार किसान की मौत हो गई। किसान के पुत्र विशाल ने बताया कि उनके पिता 56 वर्षीय अमरीश कुमार पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम भैरमऊ शनिवार को देर रात ग्राम जानखेड़ा से बाइक पर सवार होकर शादी से लौट रहे थे।

हादसा रविवार को नानौता के गांव देवपुरा मोड़ के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के गांव देवपुरा निवासी ओमप्रकाश की बेटी की शादी थी। बरात शामली के गांव इरशादपुर माजरा से आई थी। बरात में शामिल होने के लिए दूल्हे के लगभग 58 वर्षीय चाचा विजयपाल पुत्र बलवीर सिंह अपने रिश्तेदार रघुवीर के साथ बाइक से देवपुरा आ रहे थे। इसी दौरान नानौता की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर जा गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को तत्काल नानौता सीएचसी पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में ही विजयपाल ने दम तोड़ दिया। जबकि घायल रघुवीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौत की खबर जैसे ही शादी स्थल पर पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। हंसी-खुशी का माहौल एकदम से मातम में बदल गया। स्वजन ने भारी मन से रस्मों की औपचारिकता निभाते हुए सादगी से दुल्हन को विदा किया।