सुरक्षा पर सवाल... 64 मुकदमों में बरामद माल थाने से गायब

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थाने के मालखाने से 64 मुकदमों से संबंधित माल गायब हो गया है। इनमें आरोपितों के कब्जे से बरामद तमंचे, कारतूस अन्य हथियार और साक्ष्य शामिल हैं। मामले में एसएचओ कपिल देव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गायब हुआ माल वर्ष 2008 से 2014 के बीच बरामद किया गया था। कोतवाली सदर बाजार इंस्पेक्टर कपिल देव ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 24 जुलाई 2025 को उन्होंने कार्यभार संभाला था। उनसे पहले इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी के समय वर्ष 2008 से 2014 तक पंजीकृत कुल 64 मुकदमों का माल थाना रजिस्टर में था, लेकिन हेड मोहर्रिर कालूराम को चार्ज के दौरान यह माल नहीं मिला।