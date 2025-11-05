सुरक्षा पर सवाल... 64 मुकदमों में बरामद माल थाने से गायब
सदर बाजार थाने से 64 मुकदमों में बरामद माल गायब होने की खबर सामने आई है। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। उच्च अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि माल कैसे गायब हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थाने के मालखाने से 64 मुकदमों से संबंधित माल गायब हो गया है। इनमें आरोपितों के कब्जे से बरामद तमंचे, कारतूस अन्य हथियार और साक्ष्य शामिल हैं। मामले में एसएचओ कपिल देव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
गायब हुआ माल वर्ष 2008 से 2014 के बीच बरामद किया गया था। कोतवाली सदर बाजार इंस्पेक्टर कपिल देव ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 24 जुलाई 2025 को उन्होंने कार्यभार संभाला था। उनसे पहले इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी के समय वर्ष 2008 से 2014 तक पंजीकृत कुल 64 मुकदमों का माल थाना रजिस्टर में था, लेकिन हेड मोहर्रिर कालूराम को चार्ज के दौरान यह माल नहीं मिला।
इस संबंध में कालूराम को चार्ज देने वाले हेड कांस्टेबल अनूप सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2023 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद को माल गायब होने के मामले में रिपोर्ट भेजी थी। तब जांच शुरू हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी। दोबारा से मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।
