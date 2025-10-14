Language
    50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ग‍िरफ्तार हुआ PWD का जेई, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक जेई को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जेई नीरज कुमार पर ठेकेदार से बिल दुरुस्त करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ठेकेदार की शिकायत पर टीम ने छापा मारकर जेई को रंगे हाथों पकड़ा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अवर अभियंता (जेई) को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत आरोपित जेई ने ठेकेदार धीर सिंह से निर्माण कार्यों के बिल सही करने की एवज में ली थी।

    सदर बाजार थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खंड में तैनात अवर अभियंता नीरज कुमार जेई सहारनपुर लोनिवि कार्यालय में करीब चार साल से तैनात है। जेई ने ठेकेदार धीर सिंह से निर्माण कार्यों के बिल दुरुस्त करने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की।

    मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे लोनिवि कार्यालय में छापामारी की। इस दौरान जेई को ठेकेदार से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम रिश्वत की रकम बरामद करने के बाद आरोपित जेई को लेकर सदर बाजार थाने पहुंची और आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

    भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रभारी जसपाल सिंह का कहना है कि आरोपित जेई को 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।