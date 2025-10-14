जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अवर अभियंता (जेई) को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत आरोपित जेई ने ठेकेदार धीर सिंह से निर्माण कार्यों के बिल सही करने की एवज में ली थी।

सदर बाजार थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खंड में तैनात अवर अभियंता नीरज कुमार जेई सहारनपुर लोनिवि कार्यालय में करीब चार साल से तैनात है। जेई ने ठेकेदार धीर सिंह से निर्माण कार्यों के बिल दुरुस्त करने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की।

मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे लोनिवि कार्यालय में छापामारी की। इस दौरान जेई को ठेकेदार से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम रिश्वत की रकम बरामद करने के बाद आरोपित जेई को लेकर सदर बाजार थाने पहुंची और आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।