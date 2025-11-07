ऑनलाइन आर्डर पर कमीशन का दिया ऐसा लालच और फिर... दौड़ा-दौड़ा थाने पहुंचा युवक
सहारनपुर में साइबर ठगों ने एक युवक को ऑनलाइन ऑर्डर पर कमीशन का लालच देकर 4.60 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित ने देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एक अन्य घटना में, एक महिला का मोबाइल हैक कर उसकी तस्वीर रिश्तेदारों को भेज दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। साइबर ठगों ने युवक से ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आनलाइन आर्डर पर कमीशन का लालच देकर 4.60 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
देवबंद के गांव रणसुरा निवासी विवेक कुमार ने बताया कि बीते 17 अक्टूबर को उनके वट्सएप पर कविता रेड्डी के नाम से मैसेज आया। उसने विवेक को टेलीग्राम आइडी और client support (@india_client) नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया। इसके बाद उसे यूनिक्लो गारमेंट ब्रांड के नाम से एक वेबसाइट पर लागिन करने को कहा गया।
आरोपितों ने वेबसाइट पर आनलाइन आर्डर करने और कमीशन कमाने का लालच देकर उससे धीरे-धीरे कई खातों में रकम जमा करा ली। विवेक ने बताया कि उसने करीब चार लाख 60 हजार रुपये अलग-अलग ट्रांजक्शन में भेजे। इसके बाद आरोपित टेलीग्राम ग्रुप से गायब हो गए और वेबसाइट ने भी काम करना बंद कर दिया। उसने रुपये वापस करने के लिए बात की कोशिश की तो आरोपितों ने उसे ब्लाक कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मोबाइल हैक कर महिला का फोटो किया प्रसारित
आनलाइन लोन एप के माध्यम से धोखाधड़ी और मोबाइल हैक करने का मामला सामने आया है। नवादा रोड निवासी प्रिंस उलियान ने सदर बाजार थाने में दी तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी ने रुपये प्लस नाम की आनलाइन एप से 7500 रुपये का लोन लिया था।
लोन की आखिरी किस्त जमा करने की 29 अक्टूबर 2025 थी। उसी दिन सभी बकाया राशि कंपनी को जमा करने के बाद एप खोला तो भुगतान अपडेट नहीं हुआ था। आरोप है कि किसी ने उनके मोबाइल नंबर को हैक कर लिया और उनकी पत्नी की फोटो व मोबाइल नंबर उनके पहचान के लोगों व रिश्तेदारों को भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
