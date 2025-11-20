यूपी में गन्ना किसानों को क्यों दिया गया नोटिस, इस बार तो पराली से जुड़ा हुआ भी नहीं है मामला

संवाद सूत्र, नानौता (सहारनपुर)। नानौता किसान सहकारी चीनी प्रशासन ने चेकिंग के दौरान क्रय केंद्र पर लाए गए गन्ने में पत्ती, जड़, अगोला व सूखा गन्ना मिलने पर दो किसानों को नोटिस दिया है। मिल के प्रधान प्रबंधक अंकित कुमार खुद गन्ना क्रय केंद्रों की चेकिंग करने पहुंचे। इतना ही नहीं खेतों में जाकर भी किसानों व मजदूरों को गन्ने की सही छिलाई का तरीका समझाया।

गुरुवार को मिल के प्रधान प्रबंधक अंकित कुमार ने क्रय केंद्र महंगी, ठोल्ला, बहलोलपुर एवं सांगाठेड़ा का निरीक्षण किया। यहां कुछ किसानों द्वारा पत्ती, जड़, अगोला और सूखा गन्ना मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई।

उन्होंने क्रय केंद्र महंगी पर किसान करण सिंह तथा क्रय केंद्र सांगाठेड़ा पर किसान सुबोध के खिलाफ नोटिस जारी किया और इन्हें चेतावनी दी कि आगे से केवल साफ-सुथरा गन्ना ही लाएं, अन्यथा सट्टा बंद कर दिया जाएगा।

वहीं, सांगाठेड़ा के ही किसान रविंद्र पुत्र हुकम सिंह ने पूरी तरह पत्ती-रहित, जड़-रहित और ताजा गन्ना लाया था। प्रधान प्रबंधक ने खेत में ही उनकी सराहना करते हुए अन्य किसानों से भी ऐसे ही गन्ना लाने की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी तौल लिपिकों को नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी।