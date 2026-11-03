न्यू सहारनपुर आवासीय योजना: 200 प्लाटों की बिक्री की तैयारी, दूसरे चरण में आवेदन इसी सप्ताह से शुरू

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली रोड स्थित मां शाकंभरी देवी न्यू सहारनपुर आवासीय योजना में अपने आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। योजना के दूसरे चरण में इसी सप्ताह करीब 200 आवासीय प्लाटों की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) दूसरे फेज की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। योजना से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्लाटों की संख्या, क्षेत्रफल, कीमत और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। शहरवासियों में शुरुआत से ही खासा उत्साह न्यू टाउनशिप योजना को लेकर शहरवासियों में शुरुआत से ही खासा उत्साह देखने को मिला है। पहले चरण में 513 प्लाटों के लिए करीब 3300 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदकों की संख्या से स्पष्ट है कि शहर में आवासीय योजना के तहत प्लाट खरीदने की मांग काफी अधिक है।

पहले चरण में बड़ी संख्या में लोगों को प्लाट नहीं मिल सके थे। ऐसे में दूसरे चरण की शुरुआत से उन्हें एक बार फिर अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलने की उम्मीद है। एसडीए की तरफ से दूसरे चरण में प्लाटों की बिक्री शुरू करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं।