सहारनपुर में होगी नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप, देश के कोने-कोने से पहुंचेंगे खिलाड़ी
सहारनपुर शहर नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसमें पूरे देश से खिलाड़ी भाग लेंगे। यह प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता सहारनपुर में आयोजित की जाएगी। कुराश, उज्बेकिस्तान का एक प्राचीन मार्शल आर्ट, भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस आयोजन से सहारनपुर में उत्साह का माहौल है और यह युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप का आयोजन इस बार सहारनपुर में होगा। 16 जनवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देशभर से कुराश खिलाड़ी जनपद में जुटेंगे।
छह दिवसीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आने वाले प्रतिभागियों के रहने-खाने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था शिक्षा विभाग करेगा। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है।
डीआईओएस अरविंद पाठक ने बताया कि 69वीं नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक जनपद के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। चैंपियनशिप सबजूनियर, जूनियर और सीनियर तीन आयुवर्ग में होगी।
इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के 900 से ज्यादा कुराश खिलाड़ी जनपद में पहुंचेंगे। उनके रहने-खाने से लेकर ठहरने तक का प्रबंध शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
खिलाड़ियों की सुविधा को स्टेडियम में रहेंगे विभिन्न भाषाओं के जानकार
चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आने वाले विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न भाषाओं के जानकारों की तलाश की जा रही है।
बता दें कि दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना, पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों से आने वाले खिलाड़ी हिंदी बातचीत नहीं कर पाते, ऐसे में उनसे संवाद के लिए विभाग अंग्रेजी व विभिन्न राज्यों की स्थानीय भाषाओं के जानकारों की तलाश कर रहा है।
दो दिसंबर को होगा शुभांकर का अनावरण
डीआईओएस ने बताया कि शिक्षा विभाग ने नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप के लिए शुभांकर तैयार किया है। इसका अनावरण दो दिसंबर को नेहरु मार्केट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के नवनिर्मित सभागार में किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग की पत्रिका का विमोचन भी होगा।
