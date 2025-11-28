सहारनपुर में होगी नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप, देश के कोने-कोने से पहुंचेंगे खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप का आयोजन इस बार सहारनपुर में होगा। 16 जनवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देशभर से कुराश खिलाड़ी जनपद में जुटेंगे।

छह दिवसीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आने वाले प्रतिभागियों के रहने-खाने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था शिक्षा विभाग करेगा। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है।

डीआईओएस अरविंद पाठक ने बताया कि 69वीं नेशनल स्कूल कुराश चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक जनपद के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। चैंपियनशिप सबजूनियर, जूनियर और सीनियर तीन आयुवर्ग में होगी।

इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के 900 से ज्यादा कुराश खिलाड़ी जनपद में पहुंचेंगे। उनके रहने-खाने से लेकर ठहरने तक का प्रबंध शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है।



खिलाड़ियों की सुविधा को स्टेडियम में रहेंगे विभिन्न भाषाओं के जानकार