    'किसान एकजुट रहें तो कोई भी समस्या न रहे', गन्ना मूल्य को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार से की ये मांग

    By Praveen Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने गन् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा भाकियू किसानों की हक की लड़ाई को लड़ने का कार्य करता है। किसान एकजुट रहे तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। उन्होंने कहा गन्ना मूल्य कम से कम 450 रुपये कुंतल किसान को मिलना चाहिए।

    शनिवार को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भाकियू ब्लाक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का स्वागत किया गया।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाकियू एक ऐसा संगठन है जो किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनका समाधान कर रहा है। गन्ना भुगतान हो या किसानों की अन्य समस्या किसानों के साथ भाकियू हर समय साथ है। उन्होंने कहा गन्ने का दाम पांच सौ रुपये होना चाहिए पर कम से कम किसान को 450 रुपये कुंतल गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए।

    उन्होंने कहा किसान एकजुट होकर अपनी ताकत का परिचय दें ताकि कोई भी टकराने की हिम्मत न कर सके। ब्लाक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह गुर्जर ने कहा भाकियू ही किसानों का हितैषी संगठन है किसान एकजुट होकर भाकियू के साथ चलें और अपनी ताकत को पहचाने। इससे पूर्व कस्बे की सीमा से चौधरी नरेश टिकैत का स्वागत किया गया। तहसील अध्यक्ष ग़ालिब प्रधान, सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे।