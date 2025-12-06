'किसान एकजुट रहें तो कोई भी समस्या न रहे', गन्ना मूल्य को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार से की ये मांग

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा भाकियू किसानों की हक की लड़ाई को लड़ने का कार्य करता है। किसान एकजुट रहे तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। उन्होंने कहा गन्ना मूल्य कम से कम 450 रुपये कुंतल किसान को मिलना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भाकियू ब्लाक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाकियू एक ऐसा संगठन है जो किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनका समाधान कर रहा है। गन्ना भुगतान हो या किसानों की अन्य समस्या किसानों के साथ भाकियू हर समय साथ है। उन्होंने कहा गन्ने का दाम पांच सौ रुपये होना चाहिए पर कम से कम किसान को 450 रुपये कुंतल गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए।