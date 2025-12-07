देवबंद-रुड़की रूट पर फिर से दौड़ेगी नंदा देवी एक्सप्रेस, 1000 करोड़ की लागत से तैयार रेलमार्ग शुरू

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए देवबंद-रुडक़ी रेलमार्ग पर 11 दिसंबर से नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने लगेगी। हालांकि इस ट्रेन का देवबंद में स्टापेज नहीं है, लेकिन अब यह ट्रेन उक्त रेलमार्ग से होकर ही गुजरेगी।

अब तक नंदा देवी ट्रेन वाया रुडक़ी से वाया हिंडन केबिन से टपरी पहुंचती थी लेकिन अब यह रुड़की से वाया देवबंद टपरी पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन के बाद अब लोगों को उन यात्री टे्रनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिनके स्टापेज देवबंद में होंगे।

29 किमी. लंबे देवबंद-रुड़की रेल मार्ग का गत 29 मार्च को कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी (नार्दन रेलवे) दिनेश चंद देशवाल ने निरीक्षण किया था और इसे हरी झंडी दी थी। विभाग का उक्त मार्ग पर प्रथम चरण में मालगाड़ी और द्वितीय चरण में यात्री ट्रेनें शुरू करने की योजना थी।

मुरादाबाद डिवीजन से हरी झंडी मिलने के बाद अगस्त माह में उक्त मार्ग पर मालगाड़ी का संचालन शुरू कर दिया गया था। अब 11 दिसंबर से उक्त रेलमार्ग से ट्रेन संख्या 12401 व 12402 कोटा-देहरादून व देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि इस ट्रेन का देवबंद में स्टापेज नहीं है।

यह ट्रेन देर रात करीब दो बजे देवबंद से बिना रुके गुजरती है। 11 दिसंबर से यह नए रेलमार्ग से होकर जाएगी। वहीं, रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों की मानें तो इस ट्रेन के संचालन के बाद जल्द ही इस मार्ग पर कई वह ट्रेनें भी जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिनका स्टापेज देवबंद में होगा।

उक्त मार्ग पर यात्री ट्रेनें शुरू होने से दिल्ली से देहरादून और इस मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों के यात्रियों को आने जाने में बेहद सुविधा होगी। रेलमार्ग में बनाए गए है दो नए स्टेशन देवबंद रुड़की रेलमार्ग में उत्तराखंड के 11 और यूपी के सहारनपुर के 14 गांव शामिल है। मार्ग में दो नए स्टेशन बनाए गए है। इनमें यूपी में देवबंद के बन्हेड़ा खास गांव और उत्तराखंड के झबरेड़ा गांव में नया स्टेशन बनाया गया है।