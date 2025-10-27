शव दफनाने को लेकर तनाव...दो पक्ष आए आमने-सामने, पुलिस-प्रशासन को करना पड़ा हस्तक्षेप

संवाद सूत्र जागरण, नानौता (सहारनपुर)। नगर के मुहल्ला अफगानान स्थित शिव शक्ति विहार कालोनी में जनाजा दफनाने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। विवाद का कारण कालोनी की दीवार तोड़कर कब्रिस्तान तक रास्ता बनाने का प्रयास था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रशासन और पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और जनाजा को वैकल्पिक रास्ते से कब्रिस्तान ले जाकर दफन कराया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को मुहल्ला अफगानान निवासी 75 वर्षीय जमशेद खान पुत्र इनामुल्लाह खान की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनके जनाजे को दफनाने के लिए कुछ युवकों ने शिव शक्ति विहार कालोनी से गुजरने वाले रास्ते के अंत में अपने प्लाट की दीवार तोड़कर कब्रिस्तान तक रास्ता बनाने की कोशिश की। इस कदम से कालोनीवासियों में रोष फैल गया। सुभाष, बिरजू, सतपाल, राकेश, नरेंद्र, रामकिशन राणा, मनोज कुमार, ऋषिपाल, महेंद्र कुमार, रजनी शर्मा, सुरेंद्र कुमार और मनोज कुमार सहित कालोनीवासियों ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि दीवार तोड़कर कब्रिस्तान का रास्ता बनाने का प्रयास गलत है, क्योंकि यह रास्ता नक्शे में शामिल नहीं है।