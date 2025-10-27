शव दफनाने को लेकर तनाव...दो पक्ष आए आमने-सामने, पुलिस-प्रशासन को करना पड़ा हस्तक्षेप
नानौता में जनाजा दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास जारी है ताकि शांति बनी रहे।
संवाद सूत्र जागरण, नानौता (सहारनपुर)। नगर के मुहल्ला अफगानान स्थित शिव शक्ति विहार कालोनी में जनाजा दफनाने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। विवाद का कारण कालोनी की दीवार तोड़कर कब्रिस्तान तक रास्ता बनाने का प्रयास था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रशासन और पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और जनाजा को वैकल्पिक रास्ते से कब्रिस्तान ले जाकर दफन कराया गया।
रविवार को मुहल्ला अफगानान निवासी 75 वर्षीय जमशेद खान पुत्र इनामुल्लाह खान की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनके जनाजे को दफनाने के लिए कुछ युवकों ने शिव शक्ति विहार कालोनी से गुजरने वाले रास्ते के अंत में अपने प्लाट की दीवार तोड़कर कब्रिस्तान तक रास्ता बनाने की कोशिश की। इस कदम से कालोनीवासियों में रोष फैल गया। सुभाष, बिरजू, सतपाल, राकेश, नरेंद्र, रामकिशन राणा, मनोज कुमार, ऋषिपाल, महेंद्र कुमार, रजनी शर्मा, सुरेंद्र कुमार और मनोज कुमार सहित कालोनीवासियों ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि दीवार तोड़कर कब्रिस्तान का रास्ता बनाने का प्रयास गलत है, क्योंकि यह रास्ता नक्शे में शामिल नहीं है।
कालोनीवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सैनी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया। तहसीलदार रामपुर मनिहारान जितेंद्र कुमार और थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत किया। इसके बाद जनाजे को वैकल्पिक रास्ते से कब्रिस्तान ले जाया गया और दफन प्रक्रिया पूरी की गई। थाना प्रभारी नवीन कुमार सैनी ने कहा कि किसी को भी नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन की सूझबूझ और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।