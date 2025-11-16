Language
    विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम जारी...यह है अपडेट

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:58 PM (IST)

    सहारनपुर स्थित मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सत्र 2025-26 की स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओएमआर आधारित परीक्षा दो घंटे की होगी।

    मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेंगी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

    विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डा. राजीव कुमार ने विश्वविद्यालय से संबंद्ध एवं संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों को परीक्षा कार्यक्रम के बारे में पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 की स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर (दिसम्बर-2025) की मेन, बैक व एक्स परीक्षाएं 26 नवंबर से 31 दिसंबर तक कराई जाएंगी।

    सत्र 2025-26 की बीए, बीकाम, बीएससी, बीपीईएस, बीबीए, बीसीए, बीएजेएमसी, एमएजेएमसी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी होम साइंस, बीवाक आइटी, बीवाक यौगिक साइंस, बीएफए, बीलिब, एलएलबी, एलएलएम, एमएफए, एमएड, एमपीएड की तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा बीए एलएलबी, बीकाम एलएलबी की तृतीय, पंचम, सप्तम एवं नवम् सेमेस्टर (मेन/बैक/एक्स), बीएससी-एजी की तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (मेन/बैक/एक्स) तथा प्रथम सेमेस्टर की (बैक/एक्स) परीक्षाएं कराई जा रही हैं।

    परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। प्राचार्य परीक्षा कार्यक्रम से महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ओएमआर प्रणाली पर आधारित परीक्षा की अवधि दो घंटे है।प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा।