UP News: मस्जिद के कारी ने 14 साल की किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, अन्य मामले में पुलिस के फालवर ने बच्चे से की हैवानियत 

संवाद सूत्र, जागरण, अंबेहटा (सहारनपुर)। अंबेहटा नगर के एक मुहल्ले में स्थित मस्जिद के कारी ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपित पिछले कई साल से मस्जिद में बच्चों का पढ़ाता था। मस्जिद के इमाम जमात पर गए हैं। नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी भी कारी को सौंपकर गए थे।

किशोरी ने बताया कि रविवार को वह मस्जिद के पास पानी टंकी पर आई थी। उसे अकेला पाकर कारी मुंह दबाकर मस्जिद के बराबर में बने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक स्वजन किशोरी को तलाशते रहे। मस्जिद में कमरे का दरवाजा बंद होने पर उनको शक हुआ। आरोपित को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। स्वजन ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ अशोक कुमार सिसोदिया ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपित कारी सावेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।